Дрэймонд Грин: «Лейкерс» прочувствуют нехватку Леброна Джеймса в следующем сезоне

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал уход звёздного форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению Грина, калифорнийский клуб ощутит потерю четырёхкратного чемпиона НБА как на баскетбольной площадке, так и за её пределами.

«Я по-прежнему считаю, что люди не до конца понимают, какую силу, какое бремя несёт этот парень, если оценивать ситуацию в целом. Даже если смотреть на экономику – то, что он привносит в команду, то экономическое влияние, которое он может оказывать на город. Ну и баскетбол, конечно. Когда Леброн Джеймс на площадке, во-первых, у твоей команды есть шанс на победу, а во-вторых, соперник обязан считаться с его присутствием. И я лично думаю, что «Лейкерс» прочувствуют это в следующем сезоне», – сказал Грин в своём подкасте на YouTube.