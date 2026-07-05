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Дрэймонд Грин: «Лейкерс» прочувствуют нехватку Леброна Джеймса в следующем сезоне

Дрэймонд Грин: «Лейкерс» прочувствуют нехватку Леброна Джеймса в следующем сезоне
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал уход звёздного форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». По мнению Грина, калифорнийский клуб ощутит потерю четырёхкратного чемпиона НБА как на баскетбольной площадке, так и за её пределами.

«Я по-прежнему считаю, что люди не до конца понимают, какую силу, какое бремя несёт этот парень, если оценивать ситуацию в целом. Даже если смотреть на экономику – то, что он привносит в команду, то экономическое влияние, которое он может оказывать на город. Ну и баскетбол, конечно. Когда Леброн Джеймс на площадке, во-первых, у твоей команды есть шанс на победу, а во-вторых, соперник обязан считаться с его присутствием. И я лично думаю, что «Лейкерс» прочувствуют это в следующем сезоне», – сказал Грин в своём подкасте на YouTube.

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