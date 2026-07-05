Егор Дёмин пропустит матч «Бруклина» с «Милуоки» в Летней лиге НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не примет участия в матче Летней лиги НБА с «Милуоки Бакс», который состоится сегодня, 5 июля. Решение было принято тренерским штабом «Нетс».

«Сегодня не играю! Решение тренерского штаба. Информацию по следующей игре сообщу позже», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

В предыдущей игре с «Сакраменто Кингз» российский защитник стал самым результативным игроком «Бруклина», набрав 23 очка за 24 минуты на площадке. Дёмин завершил встречу с семью подборами и одной передачей, однако это не помогло «Нетс» избежать поражения со счётом 76:79.

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».