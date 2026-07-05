Форвард «Майами» Фонтеккио: после обмена Янниса у команды большие перспективы

Форвард «Майами Хит» Симоне Фонтеккио объяснил, почему решил продлить сотрудничество с клубом, а также прокомментировал приход в команду звёздного баскетболиста Янниса Адетокунбо.

«Я всегда хотел остаться в «Майами». На прошлой неделе мне сказали: «Послушай, у нас не так много возможностей с точки зрения платёжной ведомости». Но я хотел продолжить выступать именно здесь. Мне хотелось сохранить преемственность и продолжить то, что я начал в этой команде. Кроме того, после обмена Янниса Адетокунбо перед «Хит» открываются большие перспективы, и это многое значит для клуба и города», – приводит слова Фонтеккио портал The Miami Herald.