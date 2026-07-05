Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Майами» Фонтеккио: после обмена Янниса у команды большие перспективы

Форвард «Майами» Фонтеккио: после обмена Янниса у команды большие перспективы
Комментарии

Форвард «Майами Хит» Симоне Фонтеккио объяснил, почему решил продлить сотрудничество с клубом, а также прокомментировал приход в команду звёздного баскетболиста Янниса Адетокунбо.

«Я всегда хотел остаться в «Майами». На прошлой неделе мне сказали: «Послушай, у нас не так много возможностей с точки зрения платёжной ведомости». Но я хотел продолжить выступать именно здесь. Мне хотелось сохранить преемственность и продолжить то, что я начал в этой команде. Кроме того, после обмена Янниса Адетокунбо перед «Хит» открываются большие перспективы, и это многое значит для клуба и города», – приводит слова Фонтеккио портал The Miami Herald.

Материалы по теме
Переход Янниса в «Майами» может создать ещё один блокбастер-обмен. И вновь на Востоке
Переход Янниса в «Майами» может создать ещё один блокбастер-обмен. И вновь на Востоке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android