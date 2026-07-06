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Инсайдер: приход Эйтона не означает обмен Дэвиса, «Уизардс» рассчитывают на обоих

Инсайдер: приход Эйтона не означает обмен Дэвиса, «Уизардс» рассчитывают на обоих
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Аналитик НБА Марк Штейн рассказал, что американский форвард «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис остаётся ключевой частью долгосрочных планов клуба, несмотря на приобретение центрового Деандре Эйтона.

«На этот вопрос определённо будет легче ответить позже этим летом, после 6 августа, когда Дэвис станет доступен для продления контракта, которое он, очевидно, хочет – особенно после нового соглашения, которое заключил Трей Янг, – но источники утверждают, что предстоящее приобретение «Вашингтоном» Деандре Эйтона не следует автоматически рассматривать как предвестник ухода Дэвиса. Учитывая, что по всей лиге появляется немало схем с двумя бигмэнами, сообщается, что «Вашингтон» рассматривает сочетания Эйтона как вместе с Дэвисом, так и вместе с Алексом Сарром», – написал инсайдер Марк Штейн в материале на своём сайте.

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