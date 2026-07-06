Аналитик: не понимаю, чем «Кливленд» может привлечь Леброна с баскетбольной точки зрения

Аналитик НБА Кевин О'Коннор высказался о возможном переходе звёздного форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«Не понимаю, чем «Кливленд» может привлечь Леброна, кроме того факта, что это его дом. Сочетание Джеймса, Митчелла и Хардена крайне неудачное. Недостаточно защиты, недостаточно движения без мяча, к тому же с Алленом и Мобли на площадке не хватает пространства. Проблемная скамейка. Тренер уже допускал серьёзные ошибки. Я просто не понимаю этого.

Если речь о возвращении домой — да, это отличная история для финальной главы карьеры. Но по сравнению с другими вариантами на рынке состав «Кливленда» требует серьёзной перестройки, чтобы это вообще имело смысл с баскетбольной точки зрения», — написал О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.