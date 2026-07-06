Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик: не понимаю, чем «Кливленд» может привлечь Леброна с баскетбольной точки зрения

Аналитик: не понимаю, чем «Кливленд» может привлечь Леброна с баскетбольной точки зрения
Комментарии

Аналитик НБА Кевин О'Коннор высказался о возможном переходе звёздного форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«Не понимаю, чем «Кливленд» может привлечь Леброна, кроме того факта, что это его дом. Сочетание Джеймса, Митчелла и Хардена крайне неудачное. Недостаточно защиты, недостаточно движения без мяча, к тому же с Алленом и Мобли на площадке не хватает пространства. Проблемная скамейка. Тренер уже допускал серьёзные ошибки. Я просто не понимаю этого.

Если речь о возвращении домой — да, это отличная история для финальной главы карьеры. Но по сравнению с другими вариантами на рынке состав «Кливленда» требует серьёзной перестройки, чтобы это вообще имело смысл с баскетбольной точки зрения», — написал О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Браун перешёл к конкуренту. Эмбиид получил звёздного напарника! Межсезонье НБА — LIVE
Live
Браун перешёл к конкуренту. Эмбиид получил звёздного напарника! Межсезонье НБА — LIVE
Леброн не поедет к Карри. 5 главных претендентов на Короля Леброн не поедет к Карри. 5 главных претендентов на Короля
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android