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Эдуард Сандлер продолжит руководить «Динамо» в Единой лиге

Эдуард Сандлер продолжит руководить «Динамо» в Единой лиге
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Приморское «Динамо» объявило о сохранении главного тренера Эдуарда Сандлера на посту наставника команды в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.

Профессиональную тренерскую карьеру Сандлер начал в 2014 году в «Спартаке-Приморье». Уже в дебютном сезоне привёл команду, вышедшую с восьмого места в плей-офф, к серебряным медалям Суперлиги и бронзе Кубка России. В 2023 году Сандлер возглавил баскетбольный клуб «Динамо». В сезоне-2023/2024 он привёл команду к первому чемпионству в Суперлиге.

Всего в качестве главного тренера специалист провёл 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, одержав 144 победы (69%). Он является двукратным чемпионом Суперлиги (2016, 2024) и единственным российским тренером, выигрывавшим регулярный чемпионат с тремя разными командами (2016, 2018, 2026).

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