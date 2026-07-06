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Центровой «Зенита» Пойтресс прокомментировал продление контракта с клубом

Центровой «Зенита» Пойтресс прокомментировал продление контракта с клубом
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Американский центровой «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал продление контракта с петербургским клубом на сезон-2026/2027.

«Прекрасные эмоции. Я очень рад провести ещё один сезон в Санкт-Петербурге. Для меня многое значит провести столько лет в одном клубе. Благодарен «Зениту» и нашим болельщикам за поддержку, которую ощущал на протяжении всего этого пути», — приводит слова Пойтресса «Фонтанка».

Предстоящий сезон станет для американского баскетболиста уже пятым в составе сине-бело-голубых. Пойтресс выступал за «Зенит» с 2020-го по 2022-й, а летом 2024-го вернулся в Петербург.

В сезоне-2020/2021 американец помог «Зениту» впервые в истории выйти в четвертьфинал Евролиги. Через год петербургский клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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