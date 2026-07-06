Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с ЦСКА

Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с ЦСКА
Комментарии

Французский центровой Ливио Жан-Шарль продолжит выступление за московский ЦСКА. 32-летний баскетболист подписал с клубом новый двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Ливио Жан-Шарль выступает за ЦСКА с 2022 года. По количеству проведённых матчей (202) и сезонов (4) за ЦСКА среди иностранцев он уступает только Касперу Уэйру (217 и 5 соответственно).

Прошедший сезон стал для Жан-Шарля лучшим за время выступлений в ЦСКА сразу по нескольким показателям: очкам (12,0), подборам (4,9), передачам (1,7), реализации штрафных (75,2%), индексу полезности (15,3) и игровому времени (19,4 минуты).

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android