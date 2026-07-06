Центровой Ливио Жан-Шарль продлил контракт с ЦСКА

Французский центровой Ливио Жан-Шарль продолжит выступление за московский ЦСКА. 32-летний баскетболист подписал с клубом новый двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Ливио Жан-Шарль выступает за ЦСКА с 2022 года. По количеству проведённых матчей (202) и сезонов (4) за ЦСКА среди иностранцев он уступает только Касперу Уэйру (217 и 5 соответственно).

Прошедший сезон стал для Жан-Шарля лучшим за время выступлений в ЦСКА сразу по нескольким показателям: очкам (12,0), подборам (4,9), передачам (1,7), реализации штрафных (75,2%), индексу полезности (15,3) и игровому времени (19,4 минуты).