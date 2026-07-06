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Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о продлении контракта с Ливио Жан-Шарлем

Главный тренер ЦСКА Пистиолис высказался о продлении контракта с Ливио Жан-Шарлем
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с центровым Ливио Жан-Шарлем. По словам специалиста, французский баскетболист является одной из ключевых фигур команды и опорой её успеха в последние сезоны.

«Ливио был опорой успеха нашей команды на протяжении последних нескольких лет. Горжусь тем, что продолжу работать с таким высококлассным игроком и человеком, уверен, что наши болельщики, его товарищи по команде и руководство разделяют мой энтузиазм.

Вместе мы преодолеем все предстоящие испытания и будем опираться на всё, чему научились за прошедшие сезоны», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

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