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Экс-форвард «Локо» Би Джей Джонсон подисал контракт с «Пармой»

Экс-форвард «Локо» Би Джей Джонсон подисал контракт с «Пармой»
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Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о подписании контракта с американским форвардом Би Джеем Джонсоном. 30-летний баскетболист заключил соглашение на сезон. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Фото: БК «Бетсити Парма»

Джонсон уже выступал за «Парму» в сезоне-2023/2024, став лидером команды и одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ. В среднем за 32 минуты на площадке он набирал 18,5 очка, а также делал 5,1 подбора, 1,3 передачи и 1,7 перехвата за матч. По итогам сезона форвард вошёл в пятёрку самых результативных и самых перехватывающих игроков лиги, а в январе был признан MVP месяца.

«С возвращением, Би Джей!» — говорится в официальном заявлении клуба.

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