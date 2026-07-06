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Ламело Болл не смог назвать топ-5 защитников в истории баскетбола

Ламело Болл не смог назвать топ-5 защитников в истории баскетбола
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Американский разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болл принял участие в первом выпуске семейного шоу своего отца Лавара вместе с братьями Лонзо и Лианджело, где они обсудили несколько тем, касающихся баскетбола и их личной жизни. В ходе беседы Лавар Болл попросил сыновей назвать пятёрку лучших защитников всех времён в НБА.

«Пять лучших защитников всех времён? Чёрт, мои ответы на такие вопросы меняются каждый день. Но, наверное, Стеф Карри, Кайри, Мэджик… Да те же люди, которых они называли (указывает на братьев)… Не знаю, мне, если честно, пофиг», — сказал Ламело, вызвав смех у своих родственников.

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