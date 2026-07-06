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Форвард Октавиус Эллис продлил контракт с «Уралмашем»

Форвард Октавиус Эллис продлил контракт с «Уралмашем»
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Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил о продлении контракта с американским форвардом Октавиусом Эллисом на следующий сезон. Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2025/2026 31-летний баскетболист провёл 39 матчей, набирая в среднем за игру 12,7 очка и делая 5,1 подбора. Кроме того, бигмен трижды входил в символическую пятёрку недели, а в марте стал самым результативным игроком Единой лиги ВТБ.

«Уралмаш» завершил сезон-2025/2026 на шестом месте в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф, где уступил санкт-петербургскому «Зениту» в четвертьфинальной серии со счётом 1-3.

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