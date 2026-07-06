Центровой «Зенита» Пойтресс высказался о назначении Ивановича главным тренером клуба

Американский центровой «Зенита» Алекс Пойтресс высказался о назначении черногорского специалиста Душко Ивановича на пост главного тренера команды. 68-летний наставник, ранее возглавлявший «Химки», «Црвену Звезду», «Панатинаикос» и «Барселону», подписал с петербургским клубом контракт до конца сезона-2028/2029.

«У каждого тренера свой подход и своя философия, но цель всегда одна — стать настоящей командой, каждый день усердно работать и бороться на самом высоком уровне. С нетерпением жду начала работы и надеюсь, что вместе с этой командой мы сможем построить что-то особенное», — приводит слова Пойтресса «Фонтанка».