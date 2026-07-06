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«Уралмаш» подпишет самого результативного игрока чемпионата Германии — источник

«Уралмаш» подпишет самого результативного игрока чемпионата Германии — источник
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Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» достиг договорённости о заключении контракта с защитником Крисом Клемонсом. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

28-летний американец в прошлом сезоне выступал за «Ольденбург» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, набирая 18,5 очка, делая 2,9 подбора и 4,2 передачи при 41,8% реализации трёхочковых.

175-сантиметровый защитник не был выбран на драфте НБА 2019 года, но затем подписал контракт с «Хьюстоном», который отчислил Клемонса после 33 матчей и полученного им в 2020 году разрыва ахилла. Защитник так и не смог вернуться в НБА. Его дальнейшая карьера прошла в G-лиге, Китае и Франции.

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