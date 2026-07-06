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Источник раскрыл причину обмена Джейлена Брауна в «Филадельфию»

Источник раскрыл причину обмена Джейлена Брауна в «Филадельфию»
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Журналист Рик Бьюкер прокомментировал обмен американского форварда Джейлена Брауна из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс». По его словам, клуб пошёл на это из-за финансовых ограничений.

«Фильм «Умница Уилл Хантинг» очень сильно отозвался во мне. Некоторые из самых умных людей, которых я знаю, на самом деле, не хотят и не нуждаются в том, чтобы кто-то знал, что они умны. Браун не кажется мне таким человеком. Но вот настоящая суть того, почему «Селтикс» были готовы расстаться с Джейленом любой ценой: потому что они не могли позволить себе сохранить его.

Если что-то и стало ясно за последние три-четыре года, так это то, что клуб не может реально бороться за титул с двумя игроками, подписанными на супермаксимальные контракты, а именно такие были в «Селтикс» у Тейтума и Брауна. Два супермаксимальных контракта занимают 70% зарплатной ведомости. Собрать чемпионский состав в сегодняшних реалиях на оставшиеся 30% просто невозможно», — отметил Бьюкер в подкасте United We Cast на YouTube.

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