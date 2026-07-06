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Центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль прокомментировал продление контракта с клубом

Центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль прокомментировал продление контракта с клубом
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Американский центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с армейским клубом.

«Более чем счастлив вернуться в то место, которое могу назвать домом и семьёй», — приводит слова Жан-Шарля пресс-служба московского клуба.

32-летний французский баскетболист выступает за ЦСКА с 2022 года. За это время он провёл 202 матча, став одним из самых стабильных игроков в составе команды. По количеству проведённых матчей (202) и сезонов (четыре) за ЦСКА среди иностранцев сейчас он уступает только Касперу Уэйру (217 и пять соответственно).

Прошедший сезон стал для него лучшим в армейской карьере: 12,0 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи, 75,2% реализации штрафных и индекс полезности 15,3 за 19,4 минуты на площадке.

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