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Форвард Андре Роберсон продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Форвард Андре Роберсон продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне
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Форвард «Зенита» Андре Роберсон продолжит выступление за петербургский клуб в сезоне-2026/2027. «Зенит» и 34-летний американский баскетболист не стали использовать опцию выхода из контракта. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Роберсон перешел в «Зенит» перед началом сезона-2025/2026. Вместе с сине-бело-голубыми он стал серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, одержал победу в получившем официальный статус Кубке Кондрашина и Белова, а также дошёл до «Финала четырёх» WINLINE Basket Cup — в этом турнире Андре провёл пять матчей, в среднем набирая 4,4 очка, делая 4,4 подбора и один перехват.

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