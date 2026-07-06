Форвард Андре Роберсон продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Форвард «Зенита» Андре Роберсон продолжит выступление за петербургский клуб в сезоне-2026/2027. «Зенит» и 34-летний американский баскетболист не стали использовать опцию выхода из контракта. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Роберсон перешел в «Зенит» перед началом сезона-2025/2026. Вместе с сине-бело-голубыми он стал серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, одержал победу в получившем официальный статус Кубке Кондрашина и Белова, а также дошёл до «Финала четырёх» WINLINE Basket Cup — в этом турнире Андре провёл пять матчей, в среднем набирая 4,4 очка, делая 4,4 подбора и один перехват.