Защитник УНИКСа Брайс высказался о подписании контракта с клубом

Американский защитник УНИКСа Си Джей Брайс прокомментировал подписание контракта с казанским клубом.

«Рад снова оказаться на этой арене. Позади долгий процесс восстановления, и теперь все мысли о возвращении в Казань и начале работы с командой. Знаю о высоких ожиданиях города и полностью разделяю их. Уверен в нашем клубе и с нетерпением жду старта сезона. Верю также, что наши болельщики по-прежнему будут с нами. Нам необходима ваша поддержка. Огромное спасибо за вашу любовь!» — приводит слова Брайса пресс-служба УНИКСа.

Брайс выступал за УНИКС в сезоне-2025/2026, однако из-за травмы, полученной в ноябре, не смог завершить чемпионат. В восьми матчах регулярного сезона Единой лиги ВТБ американец в среднем набирал 10,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 3,5 передачи.