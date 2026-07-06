Сборные России по баскетболу 3х3 U21 стали победителями первого игрового дня Лиги наций

Молодёжные сборные России по баскетболу 3x3 U21 одержали победы в финальных матчах первого игрового дня молодёжной Лиги наций, который проходит в эти дни в Китае. Женская команда разгромила соперниц из Монголии со счётом 17:7, а мужская сборная не оставила шансов хозяевам турнира — сборной Китая, победив со счётом 21:8. Турнир в рамках азиатской конференции продлится до 12 июля.

В апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ФИБА допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3. Таким образом, мужская и женская сборные России U21 вернулись на международную арену.