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Чарания: Кавай Леонард сменил агента перед переговорами с «Торонто» о новом контракте

Чарания: Кавай Леонард сменил агента перед переговорами с «Торонто» о новом контракте
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После официального оформления обмена из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Торонто Рэпторс» двукратный MVP финала НБА Кавай Леонард сменил агента. Переговоры с канадским клубом о новом контракте будет вести Харрисон Гейнс из SLASH Sports. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Кавай Леонард сменил агента. Теперь его представляет Харрисон Гейнс из SLASH Sports. В ближайшие дни Леонард встретится с руководством «Рэпторс», чтобы обсудить своё будущее. У него остаётся ещё один год по контракту с зарплатой $ 50,3 млн», — написал Чарания в своём материале на портале ESPN.

Леонард уже ранее выступал за «Рэпторс» в сезоне-2018/2019. Тогда он помог канадскому клубу впервые в истории завоевать чемпионский титул НБА и был признан MVP финальной серии. После этого форвард перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

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