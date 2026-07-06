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Россиянин Егор Амосов — новый игрок одного из самых титулованных университетов NCAA

Россиянин Егор Амосов — новый игрок одного из самых титулованных университетов NCAA
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18-летний российский профессиональный баскетболист Егор Амосов, играющий на позиции лёгкого форварда, подписал контракт с командой «Коннектикут Хаскис», выступающей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), о чём сообщили в пресс-службе клуба.

«Коннектикут» является одним из самых титулованных колледжей — 18 общих титулов чемпионов NCAA в мужском и женском баскетболе. Университет стал единственным в стране, чьи мужская и женская команды выиграли национальные титулы в один и тот же год.

Мужской коллектив завоевал шесть титулов NCAA (1999, 2004, 2011, 2014, 2023, 2024), а также смог это сделать два года подряд в 2023 и 2024 году.

В прошлом сезоне Амосов выступал за молодёжку мадридского «Реала».

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