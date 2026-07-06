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Разыгрывающий Пэрис Ли покинул УНИКС

Разыгрывающий Пэрис Ли покинул УНИКС
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31-летний американский баскетболист Пэрис Ли, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, покинул состав команды Единой лиги ВТБ УНИКС, о чём сообщили в пресс-службе клуба.

В УНИКСе заявили, что игрок продолжит свою карьеру в другом клубе.

Пэрис присоединился к казанцам в 2025 году. В сезоне-2025/2026 сыграл за УНИКС 30 матчей, в которых его средняя статистика составила 10,4 очка, 5,2 передачи, 1,6 подбора и 1,2 перехвата за 26.41 минуты на площадке. Вместе с УНИКСом Ли стал обладателем серебряной медали, где в финале они уступили ЦСКА со счётом 0-4.

До УНИКСа американец выступал за французский АСВЕЛ.

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