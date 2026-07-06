Руи Хатимура подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» — Чарания

28-летний японский профессиональный баскетболист Руи Хатимура, выступающий на позиции форварда, заключил соглашение с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

По информации Чарании, японский форвард подписал контракт на два года, стоимость которого $ 28 млн.

Хатимура был выбран под общим девятым номером драфта 2019 года командой «Вашингтон Уизардс», став, таким образом, вторым японским игроком, задрафтованным в НБА. В столичном клубе выступал по 2023 год, а затем был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кендрика Нанна и три будущих выбора второго раунда драфта