«Реал» Мадрид заключил соглашение с тренером «Валенсии»

65-летний испанский баскетбольный тренер Педро Мартинес возглавил команду Евролиги «Реал» Мадрид, о чём сообщила пресс-служба столичного клуба.

Мартинес был куплен у «Валенсии», в которой он и был главным тренером с 2024 года. Мадридский коллектив выплатит команде из Валенсии € 1 млн. Контракт с мадридцами заключено сроком на три года.

В прошлом сезоне «Валенсия» была приглашена в Евролигу в связи с уходом из турнира немецкой «Альбы». Испанский клуб в 32 матчах одержал 25 побед при 13 поражениях и занял второе место в регулярном чемпионате. На стадии плей-офф команда дошла до «Финала четырёх», где уступила «Реалу» в 1/2 финала (90:105).