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Экс-игрок «Зенита» Джузэнг может продолжить карьеру в Турции — Sportando

Экс-игрок «Зенита» Джузэнг может продолжить карьеру в Турции — Sportando
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Руководство турецкого клуба «Бешикташ» заинтересовано в услугах 25-летнего американского защитника Джонни Джузэнга, выступавшего в сезоне-2025/2026 в Единой лиге ВТБ за «Зенит», о чём сообщили в издании Sportando.

Джузэнг пришёл в «Зенит» феврале 2026 года. Вместе с сине-бело-голубыми Джузэнг дошел до «Финала четырёх» Winline Basket Cup, проведя в турнире три матча (13,3 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру).

В Единой лиге «Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Защитник принял участие в 17 встречах, в среднем набирая 14,0 очка, делая 2,4 подбора, 1,9 передачи и 0,8 перехвата.

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