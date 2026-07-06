Экс-игрок «Зенита» Джузэнг может продолжить карьеру в Турции — Sportando

Руководство турецкого клуба «Бешикташ» заинтересовано в услугах 25-летнего американского защитника Джонни Джузэнга, выступавшего в сезоне-2025/2026 в Единой лиге ВТБ за «Зенит», о чём сообщили в издании Sportando.

Джузэнг пришёл в «Зенит» феврале 2026 года. Вместе с сине-бело-голубыми Джузэнг дошел до «Финала четырёх» Winline Basket Cup, проведя в турнире три матча (13,3 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру).

В Единой лиге «Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Защитник принял участие в 17 встречах, в среднем набирая 14,0 очка, делая 2,4 подбора, 1,9 передачи и 0,8 перехвата.