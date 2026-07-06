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Демар Дерозан отчислен из состава «Сакраменто» — Чарания

Демар Дерозан отчислен из состава «Сакраменто» — Чарания
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36-летний звёздный защитник НБА Демар Дерозан был отчислен командой «Сакраменто Кингз», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Кингз» отчисляют Демара Дерозана, делая шестикратного участника Матча всех звёзд одним из востребованных свободных агентов, сообщают источники ESPN. Стороны совместно работали над этим решением после изучения вариантов обмена.

Контракт Дерозана на следующий сезон был частично гарантирован ($ 10 млн), но он и «Сакраменто» работали над его отчислением в понедельник, чтобы позволить ему найти новый клуб. Ожидается, что несколько претендентов на титул проявят интерес к ветерану-защитнику», — написал Чарания в социальной сети Х.

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