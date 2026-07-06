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В «Бостоне» ответили, повлияла ли информация аналитиков на обмен Джейлена Брауна

В «Бостоне» ответили, повлияла ли информация аналитиков на обмен Джейлена Брауна
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49-летний американский баскетбольный тренер Брэд Стивенс, ныне занимающий должность президента по баскетбольным операциям в клубе НБА «Бостон Селтикс», ответил на вопрос, повлияла ли информация аналитиков команды на обмен звёздного Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс».

«Сыграла ли роль в обмене информация аналитиков? Каждая унция информации, которая у тебя есть, важна, и ты собираешь всё это вместе. Верно? Для меня Майк [Заррен — аналитик] и его команда могут злиться на меня, и они злятся каждый день — я бы сказал, что их данные были лишь небольшой частью информации в этом», — приводит слова Стивенса журналист Даниэль Донабедиан в социальной сети Х.

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