Йокич после трипл-дабла с Боснией и Герцеговиной заявил о желании остаться в «Денвере»

31-летний сербский звёздный центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», высказался о своём желании остаться в коллективе североамериканской лиги до конца карьеры.

«Мой замысел — подписать контракт следующим летом и остаться в «Денвере» до конца своей карьеры», — приводит слова Йокича журналист Марко Любомирович в социальной сети Х.

В понедельник, 6 июля, сборная Сербии с Йокичем во главе одолела национальную команду Боснии и Герцеговины в отборочном матче к чемпионату мира 2027 года. Сербы выиграли со счётом 94:81. Никола оформил трипл-дабл — 20 очков, 10 подборов, 11 передач, два перехвата, один блок-шот и одна потеря.