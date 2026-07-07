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Йокич после трипл-дабла с Боснией и Герцеговиной заявил о желании остаться в «Денвере»

Йокич после трипл-дабла с Боснией и Герцеговиной заявил о желании остаться в «Денвере»
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31-летний сербский звёздный центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», высказался о своём желании остаться в коллективе североамериканской лиги до конца карьеры.

«Мой замысел — подписать контракт следующим летом и остаться в «Денвере» до конца своей карьеры», — приводит слова Йокича журналист Марко Любомирович в социальной сети Х.

В понедельник, 6 июля, сборная Сербии с Йокичем во главе одолела национальную команду Боснии и Герцеговины в отборочном матче к чемпионату мира 2027 года. Сербы выиграли со счётом 94:81. Никола оформил трипл-дабл — 20 очков, 10 подборов, 11 передач, два перехвата, один блок-шот и одна потеря.

ЧМ-2027 — Европа
06 июля 2026, понедельник. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
94 : 81
Босния и Герцеговина
Сербия: Йович - 32, Йокич - 20, Джуришич - 16, Аврамович - 8, Танаскович - 5, Дангубич - 4, Новак - 4, Лакич - 3, Момиров - 2, Ристич, Давидовац, Барна
Босния и Герцеговина: Гарза - 16, Талич - 12, Алибегович - 11, Лазич - 10, Гегич - 9, Каменьяш - 8, Врабац - 7, Сертович - 3, Исламович - 3, Симанич - 2, Гутич, Пьянич
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