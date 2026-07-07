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«Бруклин Нетс» обыграл «Голден Стейт Уорриорз» в Летней лиге НБА. У Дёмина — 23 очка

«Бруклин Нетс» обыграл «Голден Стейт Уорриорз» в Летней лиге НБА. У Дёмина — 23 очка
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В ночь с 6 на 7 июля состоялся матч в рамках Летней лиги НБА, в котором встречались «Бруклин Нетс» и «Голден Стейт Уорриорз». Матч прошёл на арене «Golden 1 Center». Победу одержали баскетболисты «Нетс» со счётом 100:79.

НБА — Летняя лига . Калифорния
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 79
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Скотт, Браун, Дэйнджа, Браун, Билодо, Пауэлл, Дёмин, Джонсон, Сараф
Голден Стэйт Уорриорз: Грин, Бойд, Нембард, Уорд, Сэттл, Диксон-Уотерс, Мони, Тейлор, Тайсон, Гарсия

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился российский защитник Егор Дёмин - 23 очка. Дёмин также стал лидером своей команды по подборам — восемь.

У гостей больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Ар Джей Нембард — 14.

Ранее Дёмин пропустил матч «Бруклина» с «Милуоки» (69:89) в Летней лиге НБА, а в предыдущей игре с «Сакраменто Кингз» (79:76) российский защитник стал самым результативным игроком «Нетс», набрав 23 очка за 24 минуты на площадке.

Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

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