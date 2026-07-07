«Бруклин Нетс» обыграл «Голден Стейт Уорриорз» в Летней лиге НБА. У Дёмина — 23 очка

В ночь с 6 на 7 июля состоялся матч в рамках Летней лиги НБА, в котором встречались «Бруклин Нетс» и «Голден Стейт Уорриорз». Матч прошёл на арене «Golden 1 Center». Победу одержали баскетболисты «Нетс» со счётом 100:79.

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился российский защитник Егор Дёмин - 23 очка. Дёмин также стал лидером своей команды по подборам — восемь.

У гостей больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Ар Джей Нембард — 14.

Ранее Дёмин пропустил матч «Бруклина» с «Милуоки» (69:89) в Летней лиге НБА, а в предыдущей игре с «Сакраменто Кингз» (79:76) российский защитник стал самым результативным игроком «Нетс», набрав 23 очка за 24 минуты на площадке.

Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».