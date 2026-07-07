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Никола Миротич может вернуться в «Барселону» — Mundo Deportivo

Никола Миротич может вернуться в «Барселону» — Mundo Deportivo
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Испанский форвард черногорского происхождения Никола Миротич, выступающий за «Монако», может вернуться в «Барселону», сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации ресурса, переход в каталонский клуб является первым приоритетом для игрока.

Николе Миротичу 35 лет. Испанец начал профессиональную карьеру в 2008 году в «Реале», также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где представлял такие команды, как «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Впоследствии выступал за «Барселону» и «Олимпию Милан». В 2022 году становился MVP сезона в Евролиге.

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