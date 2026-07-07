«Олимпиакос» и «Панатинаикос» оштрафованы за драку Кендрика Нанна и Тайрика Джонса

Спортивный суд Греции вынес наказание баскетбольным клубам «Олимпиакос» и «Панатинаикос» за инцидент в финале плей-офф национального чемпионата, сообщает Eurohoops.

Напомним, в заключительном, пятом матче разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн и форвард «Олимпиакоса» Тайрик Джонс были удалены, после чего Джонс устроил потасовку в подтрибунном помещении.

Оба клуба оштрафованы на два очка, каждый из них также заплатит по € 100 тыс. Кендрик Нанн дисквалифицирован на два матча, Тайрик Джонс – на семь.

Напомним, победителем чемпионата Греции в сезоне-2025/2026 стал «Олимпиакос».

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