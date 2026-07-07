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Кириленко высказался о возвращении молодёжной сборной 3х3 на мировую арену с флагом РФ

Кириленко высказался о возвращении молодёжной сборной 3х3 на мировую арену с флагом РФ
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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возвращение молодёжной сборной 3х3 на международную арену под национальным флагом.

«Вчера наши молодёжные сборные 3х3 впервые за четыре года вышли на международную площадку под флагом России

После такого долгого перерыва было заметно волнение, но ещё сильнее желание играть и побеждать. Именно этого нам всем так не хватало.

Начало положено. Поздравляю ребят с первыми победами и желаю сохранить этот настрой на весь турнир!» — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

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