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«Милуоки Бакс» выведет из обращения номер Янниса Адетокунбо

«Милуоки Бакс» выведет из обращения номер Янниса Адетокунбо
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Команда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» выведет из обращения 34-й номер греческого форварда Янниса Адетокунбо.

Яннису Адетокунбо 31 год. Греческий баскетболист выступает за «Милуоки» с 2013 года. За это время стал чемпионом НБА (2021), лучшим игроком финала НБА (2021), дважды стал самым ценным игроком НБА по итогам сезона (2019, 2020) и 10 раз принял участие в Матче всех звёзд НБА.

В регулярном сезоне-2025/2026 Адетокунбо принял участие в 36 матчах, в среднем за игру Яннис набирал 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи.

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