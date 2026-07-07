Андре Роберсон поделился ожиданиями от работы с Душко Ивановичем в «Зените»

Форвард «Зенита» американец Андре Роберсон поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Душко Ивановичем.

«Я сам очень ценю правильное отношение к игре и уважение к ней. В этом мы похожи, особенно в вопросах защиты. Будет очень интересно познакомиться с его видением, как в обороне, так и в атаке. С нетерпением жду знакомства и работы с ним.

Межсезонье проходит хорошо: наконец-то удалось увидеться с семьёй и провести время дома в Техасе. Восстановление для меня — процесс, я постепенно двигаюсь в этом направлении… Перерыв примерно полтора месяца, так что, возможно, нужно ещё немного времени», — приводит слова Роберсона издание «Спорт день за днём».