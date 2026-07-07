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Испанский форвард, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Реал»

Испанский форвард, которым интересовался «Зенит», перешёл в «Реал»
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«Реал» официально объявил о подписании испанского форварда Хайме Прадильи. Соглашение рассчитано на пять лет. Отметим, что Прадильей также интересовался российский «Зенит».

Хайме Прадилье 25 лет. Испанский баскетболист выступает как профессионал с 2017 года, начинал свою карьеру в «Эль-Оливаре», с 2020-го по 2026-й представлял «Валенсию». В составе сборной Испании становился победителем чемпионата Европы — 2022.

Ранее пресс-служба «Реала» сообщила, что испанский специалист Педро Мартинес стал новым главным тренером команды.

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