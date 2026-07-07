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Пистиолис: уровень ЦСКА, безусловно, соответствует Евролиге

Пистиолис: уровень ЦСКА, безусловно, соответствует Евролиге
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис считает, что российский клуб способен составить конкуренцию лидерам Евролиги.

«Поддержание структуры клуба на уровне Евролиги находится полностью под нашим контролем, и я считаю, что здесь всё делается правильно. ЦСКА остаётся организацией самого высокого уровня. Внутренние стандарты чрезвычайно высоки. Более того, я бы сказал, что условия работы, инфраструктура и организация процессов здесь идеальны.

Разумеется, всегда есть пространство для развития, но уровень клуба, безусловно, соответствует Евролиге. Даже если сравнивать с нынешними участниками турнира, лишь немногие организации способны соперничать с ЦСКА по уровню менеджмента и внедрению ноу-хау», — приводит слова Пистиолиса издание SKWEEK.

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