Форвард «Зенита» Воронцевич прокомментировал продление контракта с клубом

Российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился эмоциями от продления контракта с санкт-петербургским клубом.

«Замечательно. Идём вместе с «Зенитом» дальше, готовимся к новому сезону. Конечно, это всегда предвкушение, всегда волнительно и эмоционально. Это встреча с одноклубниками, с болельщиками, новые эмоции, новый сезон, новая жизнь, команда, тренер. Понимаешь, что придётся встраиваться в новую систему и команда заиграет по-новому. Уже не терпится начать работать. Но сейчас лето, впереди небольшой отпуск перед сезоном, так что все готовимся с предвкушением нового сезона», — сказал Воронцевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.