Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Зенита» Воронцевич прокомментировал продление контракта с клубом

Форвард «Зенита» Воронцевич прокомментировал продление контракта с клубом
Комментарии

Российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился эмоциями от продления контракта с санкт-петербургским клубом.

«Замечательно. Идём вместе с «Зенитом» дальше, готовимся к новому сезону. Конечно, это всегда предвкушение, всегда волнительно и эмоционально. Это встреча с одноклубниками, с болельщиками, новые эмоции, новый сезон, новая жизнь, команда, тренер. Понимаешь, что придётся встраиваться в новую систему и команда заиграет по-новому. Уже не терпится начать работать. Но сейчас лето, впереди небольшой отпуск перед сезоном, так что все готовимся с предвкушением нового сезона», — сказал Воронцевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» продлил контракт с Андреем Воронцевичем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android