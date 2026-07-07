Форвард «Зенита» Воронцевич рассказал о целях команды на предстоящий сезон

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич рассказал о целях команды на предстоящий сезон-2026/2027. 38-летний баскетболист, продливший контракт с санкт-петербургским клубом, подчеркнул, что «Зенит» ставит перед собой только самые амбициозные задачи.

«Как всегда, «Зенит» ставит перед собой только самые амбициозные цели и всегда нацелен на чемпионство. Что касается личных целей, то, конечно, главное — оставаться здоровым и по максимуму помогать своему клубу», — сказал Воронцевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

В завершившемся сезоне-2025/2026 Воронцевич принял участие в 68 официальных матчах. Статистика форварда в Единой лиге ВТБ: 5,6 очка, 2,7 подбора, 1,1 передачи и 0,6 перехвата.