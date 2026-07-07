Андрей Воронцевич высказался о назначении Ивановича на пост главного тренера «Зенита»

Россиский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о назначении Душко Ивановича на пост главного тренера команды. 68-летний специалист, ранее возглавлявший «Химки», «Црвену Звезду», «Панатинаикос» и «Барселону», подписал с петербургским клубом контракт до конца сезона-2028/2029.

«С тренером я знаком, но мне не приходилось работать под его руководством. Поэтому, продолжая ответ на первый вопрос, скажу, что нас ждёт новая система, и всей команде будет непросто. При этом я знаю, что тренер очень опытный, ответственный и дисциплинированный.

Надеюсь, что в этом году командная «химия» будет на самом высоком уровне, а прежде всего — дисциплина. Уверен, что именно командная игра в этом сезоне будет в приоритете», — сказал Воронцевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.