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УНИКС подписал контракт с Лукой Шаманичем

УНИКС подписал контракт с Лукой Шаманичем
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Баскетбольный клуб УНИКС официально объявил о подписании хорватского форварда Луки Шаманича.

Луке Шаманичу 26 лет. Хорватский баскетболист начал выступать на профессиональном уровне в 2017 году в Испании. С 2019-го по 2024-й играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и G-лиге, представлял такие команды, как «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз».

В сезоне-2025/2026 Шаманич выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, за 42 матча Единой лиги в среднем набрав 10,5 очка, 4,3 подбора и 1,1 передачи. Сообщалось, что одной из причин ухода игрока из клуба стал конфликт с тренером Деяном Радоньичем.

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