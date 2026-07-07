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Форвард «Зенита» Воронцевич назвал свои любимые места в Санкт-Петербурге

Форвард «Зенита» Воронцевич назвал свои любимые места в Санкт-Петербурге
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге и поделился впечатлениями от двух лет жизни в городе.

«Свободного времени обычно не так много. Санкт-Петербург пропитан великой историей, историей великих людей и великих событий. Поэтому, где бы ты ни был в Санкт-Петербурге, это моё место силы. Однозначно могу сказать, что, хотя я считаю себя сибиряком и северным человеком, мне максимально комфортно именно в Санкт-Петербурге, где бы я ни находился.

Если говорить о конкретных местах, то, конечно, Дворцовая площадь, Миллионная улица и знаменитые Атланты всегда вызывают хорошие эмоции. Для высокого человека побыть рядом с Атлантами малышом — это, конечно, особенные ощущения», — сказал Воронцевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Сухоруковым.

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