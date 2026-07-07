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Пау Газоль прокомментировал уход Паскуаля из «Барселоны»

Пау Газоль прокомментировал уход Паскуаля из «Барселоны»
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Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль высказался о ситуации в «Барселоне» после ухода главного тренера Хави Паскуаля.

«Я не разговаривал ни с Хуаном Карлосом [Наварро], ни с Хави [Паскуалем] о деталях и причинах этого решения. Всё, что знаю, основано на том, что мы слышали со стороны.

Сейчас нужно сосредоточиться на людях, которые приходят в клуб, и, конечно, на создании долгосрочного проекта, который будет стабильным, последовательно развиваться и укрепляться, чтобы соответствовать ожиданиям такого клуба, как «Барселоне», — приводит слова Газоля испанское издание Sport.

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