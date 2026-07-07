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«Шанс ещё есть!» Яннис отреагировал на фейк о переходе Леброна в «Кливленд»

«Шанс ещё есть!» Яннис отреагировал на фейк о переходе Леброна в «Кливленд»
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Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо эмоционально отреагировал на распространившиеся в социальных сетях ложные сообщения, что экс-форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс якобы подписал контракт с «Кливленд Кавальерс».

«Потрогай моё сердце. Не делай так. У меня же инфаркт случится. А-а-а… Значит, шанс всё ещё есть!» — приводит слова Адетокунбо аккаунт Underdog NBA в социальной сети Х.

Напомним, 30 июня «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил об уходе Леброна Джеймса. Звёздный форвард выступал за команду с 2018 года. Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). По сообщениям источников, именно «Кливленд Кавальерс» является главным претендентом на подписание Джеймса.

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