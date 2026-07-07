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Эксперт заявил, что российские клубы могут вернуться в Евролигу на фоне решения МОК

Эксперт заявил, что российские клубы могут вернуться в Евролигу на фоне решения МОК
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Испанский журналист Марк Мундет считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановление деятельности Олимпийского комитета России позволит отечественным баскетбольным командам вернуться на европейскую арену.

«С точки зрения Евролиги, это решение открывает путь к возвращению в турнир российских клубов: ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Кроме того, УГМК может вернуться в женскую Евролигу», — написал Мундет на своей странице в социальной сети Х.

Ранее МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года. Кроме того, организация публично рекомендовала международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

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