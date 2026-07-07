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«Возлагаю на него большие надежды». Главный тренер УНИКСа — о переходе Шаманича

«Возлагаю на него большие надежды». Главный тренер УНИКСа — о переходе Шаманича
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал подписание контракта с хорватским форвардом и экс-игроком «Зенита» Лукой Шаманичем.

«Считаю, Лука Шаманич — чрезвычайно талантливый баскетболист. Я возлагаю на него большие надежды в предстоящем сезоне. На мой взгляд, это серьёзное усиление нашей передней линии. Верю, что его переход в УНИКС принесёт пользу обеим сторонам», — приводит слова Каракаша пресс-служба казанского клуба.

Луке Шаманичу 26 лет. Хорватский баскетболист начал выступать на профессиональном уровне в 2017 году в Испании. С 2019-го по 2024-й играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и G-лиге, представлял такие команды, как «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». В прошлом сезоне защищал цвета санкт-петербургской команды.

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