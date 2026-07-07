«Уралмаш» подписал лучшего бомбардира чемпионата Германии

Екатеринбургский «Уралмаш» объявил о подписании контракта с американским защитником Крисом Клемонсом.

Минувший сезон Клемонс провёл в составе немецкого «Ольденбурга», став лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В среднем за матч он набирал 18,5 очка, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи. Также у игрока высокая эффективность бросков: 45,8% с игры, 41,8% из-за трехочковой дуги и 89,3% — с линии штрафных.

Ранее 27-летний баскетболист выступал за университет Кэмпбелла в NCAA, после чего присоединился к «Хьюстон Рокетс», за который провёл 33 встречи в НБА. В дальнейшем Клемонс играл в G-лиге, а также защищал цвета китайского «Синьцзяна», французского «Нанси» и немецкого «Ольденбурга».