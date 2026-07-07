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Донован Митчелл подпишет новый максимальный контракт с «Кливлендом» — Чарания

Донован Митчелл подпишет новый максимальный контракт с «Кливлендом» — Чарания
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Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл договорился с клубом о подписании нового максимального контракта сроком на четыре года. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, общая сумма соглашения составит $ 273 млн. Контракт также включает опцию игрока на сезон-2030/2031 и полную компенсацию в случае обмена баскетболиста.

Митчелл выступает за «Кливленд» с 2022 года. В минувшем сезоне НБА 29-летний защитник провёл за команду 70 матчей, все в стартовом составе, и в среднем набирал 27,9 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 5,7 передач за регулярный чемпионат.

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