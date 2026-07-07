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«Самый большой прорыв». Агент Рыжов прокомментировал решение МОК в восстановлении ОКР

«Самый большой прорыв». Агент Рыжов прокомментировал решение МОК в восстановлении ОКР
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Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года.

«Новость шикарная. Пожалуй, самый большой прорыв. Раньше были какие-то надежды, небольшие новости, когда отдельные федерации допускали в каких-то видах спорта, а тут – прямо от МОК. Решение, которое, конечно, даёт много оптимизма.

Как скоро вернутся российские сборные? Не могу ответить. Думаю, как в известном меме с Человеком-пауком, когда фигурки друг на друга показывают пальцем. Вот примерно что-то такое будет, федерации в разных видах спорта будут смотреть друг на друга, как на практике допускать россиян. Всё отлично, убрали эти отрицательные рекомендации. Но проблемы с логистикой и санкциями никуда не ушли», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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