Кириленко — о решении МОК восстановить ОКР в правах: пока оптимизм сдержанный

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене.

«Новость, несомненно, позитивная. У меня по поводу этого сдержанный оптимизм, хоть и новость со знаком плюс. Вижу огромное количество проблем, которые могут быть дальше. Визовые вопросы, логистика, передвижения выйдут на первый план. Сейчас две наши команды по баскетболу 3×3 U21 выступают в Китае в Лиге наций, для баскетбола это первый позитивный звоночек. Приятно смотреть, что парни и девушки соскучились по официальному баскетболу, играют со всей отдачей.

Повторюсь, по решению МОК пока оптимизм сдержанный. Пока мы не в полной мере вернулись на мировую арену, процесс нельзя считать законченным. Предстоит ещё долгий путь, но МОК сделал большой шаг вперёд в плане возвращения российских спортсменов», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».