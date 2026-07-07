В ЦСКА отреагировали на восстановление ОКР в правах на международной арене

Вице-президент баскетбольного клуба ЦСКА Наталия Фураева высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене, которое действовало с 2023 года.

«Безусловно, это очень вдохновляющая новость для всего российского спорта. К сожалению, возвращение ЦСКА и других российских клубов в европейские соревнования на ближайший сезон невозможно. Только сегодня прошла генеральная ассамблея Евролиги, где были утверждены все участники следующего сезона как Евролиги, так и Еврокапа. И без прямых перелётов в европейские страны это практически невозможно с учётом огромного количества игр, да ещё и 10 недель по две игры в неделю.

Плюс внутренние соревнования. Просто физически будет невозможно успеть. Так что, на мой личный взгляд, будем надеяться и настраиваться на возвращение через сезон. И как жить без надежды», — сказала Фураева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.